Haber : Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü! Bu gece yarısı benzine okkalı bir zam geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü! Bu gece yarısı benzine okkalı bir zam geliyor

 - Güncelleme:

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruşluk zam gelecek. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE OKKALI BİR ZAM DAHA

13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam gelecek. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükselecek.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİM YOK

Motorine geçtiğimiz günlerde 1 TL'lik indirim gelmiş, ertesi gün ise 81 kuruşluk zam yansıtılmıştı. Motorinde bu gece ise fiyat değişimi olmayacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

GERÇEKÇİ...!!!!!:

NEBATİ bey size söyledi, akaryakıt fiyatlarını düşürüyoruz ama hakkımızı vermiyorsunuz dedi, eeeeee hakkını vermezseniz sayın bakanımızın böyle zamlara hazırlıklı olun o zaman :) :) ağlanacak hailimize güler olduk..!!!

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title