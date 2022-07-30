Araç sahipleri dikkat! Oto gaza 30 kuruş zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. 26 Temmuz tarihinde motorine 92 kuruş, 27 Temmuz tarihinde ise benzine gelen 50 kuruş indirimin ardından bugün oto gaza zam geldi. Oto gazın litresi bu gece yarısından itibaren 30 kuruş arttı.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 11 lira 9 kuruşa, Ankara'da 11 lira 35 kuruşa, İzmir'de ise 11 lira 3 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.