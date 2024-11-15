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Araç muayene ücretlerine büyük zam

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Yeni yılda araç muayene yüzde 44 oranında zam yapılacak. Bu zamla birlikte otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçların muayene ücreti bin 821 TL'den 2 bin 622 TL'ye çıkacak.

Yeni yılla birlikte birçok hizmet kalemine de zam yağması yağacak. Onlardan bir tanesi de araç muayene ücretleri olacak.

Sadece TÜVTÜRK'ten yapılabilen araç muayene ücretlerine 2025 yılında yüzde 44 oranından zam gelecek. Böylelikle araç muayene ücretleri; otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için bin 821 TL'den 2 bin 622 TL'ye artacak. Kamyon ve otobüsler için ise 3 bin 500 TL'yi dahi aşacak.

KARTLI ÖDEMELERDE FARK VAR

Öte yandan, trafiğe çıkması için zorunlu olan araç muayenesinde kartlı ödemelerde yüzde 5'lik fark alındığını da hatırlatmakta fayda var. Bu durumda yeni yılda araç muayene ücretini kredi kartı ile ödemek isteyenler 131 TL gibi fazla bir rakam ile karşı karşıya kalacak.

Araç muayene ücretlerine büyük zam
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Ne kadar hakkım var ise bu İktidara haram olsun.

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Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

ÖYLE MUTLU OLUYORUM BU ZAM HABERLİNE ARADA BENDE YANIYORUM AMA OLSUN BU MİLLETE İYİ OLUYOR HAK ETTİKLERİ GİBİ YÖNETİLİP YAŞIYORLAR

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıMehmet Can:

Asgari ücrete ve emekliye de en az % 44 oranında zam yapmaları gerekli .Adalet ve kalkınma ismine uygun davranmak gerekli diye düşünüyorum

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bunun adı resmen gasptır sopa zoru ile insanların parasını gasp etmektir. Hem muayeneyi zorunlu tutacasın yapmayana ceza yağdıracaksın hem de muayene ücretini fahiş miktarda artıracaksın hangi ahlaka hangi vicdana sığar bu

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

O kadar söylüyorum...Bunlar hain fetöden daha tehlikeli.....Ama kimse anlamıyor .

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Haber YorumlarıSefer Çiloğlu:

tüm surumlu devlettir bu soyguna izin veriyor

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Haber YorumlarıOnur Sezgin:

IKTIDARDAKILER NASIL CAN VERECEK MERAK EDİYORUM

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

tüvtürk satıldı bu yüzden çok zam geldi

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