Aqua Florya'da ikinci kez Sailing Cup düzenlenecek

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Aqua Florya Sailing Cup, 7 Ekim'de Aqua Florya AVM'nin denize bakan tüm seyir alanlarından izlenebilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Aqua Florya Sailing Cup, 7 Ekim'de Aqua Florya AVM'nin denize bakan tüm seyir alanlarından izlenebilecek.

Aqua Florya AVM açıklamasına göre, bir alışveriş merkezinin ilk defa kendi adına düzenlenen yelken yarışı olma özelliğine sahip Aqua Florya Sailing Cup'ın bu yıl ikincisi düzenlenecek.

7 Ekim Cumartesi günü 12.00-14.00 saatleri arasında Aqua Florya AVM'nin denize bakan tüm seyir alanlarından izlenebilecek olan Aqua Florya Sailing Cup, Bakırköy'den start alacak.

TAYK iş birliği ile hayata geçirilen yelken yarışı sonrası dereceye giren sporcular, ödül töreni için Aqua Florya AVM Amfi alanında buluşacak ve sporculara özel hediyeler takdim edilecek.