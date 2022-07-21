ANTBİRLİK, mısır silajının alım fiyatını 1,25 lira olarak belirledi - Haberler

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ANTBİRLİK, mısır silajının alım fiyatını 1,25 lira olarak belirledi

AA - Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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ANTBİRLİK, mısır silajının alım fiyatını 1,25 lira olarak belirledi

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), mısır silajının alım fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak açıkladı.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), mısır silajının alım fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak açıkladı.

ANTBİRLİK Yönetim Kurul Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, birlik olarak tarımda söz sahibi Antalya'da üreticiyi destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Uyguladıkları fiyat politikasıyla piyasayı yönlendirdiklerini aktaran Yavuz, mısır silajı kilogram alım fiyatını da 1 lira 25 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.

Her zaman üreticilerin emeklerinin, alın terinin karşılığını almasından yana olduklarını ifade eden Yavuz, "Çiftçimizin üretmesinden ve üretimin desteklenmesinden yanayız. Bu nedenle fiyat politikamızı belirlerken, çiftçimizin maliyetlerini hesaplayarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi

Mustafa Yavuz Antalya Ekonomi Haberler

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