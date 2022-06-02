ANTBİRLİK buğday alım fiyatını 7 lira olarak açıkladı - Haberler

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (ANTBİRLİK) çiftçiden buğdayın kilogramını 7 liradan alacağı bildirildi.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, buğdayda hasat döneminin devam ettiğini belirtti.

Antalya'daki çiftçileri mutlu etmek amacıyla buğday alım fiyatını 7 lira olarak açıkladıklarını kaydeden Yavuz, bu fiyatın diğer bölgelere göre yüksek olduğunu ifade etti.

Kendisinin de çiftçi olduğunu vurgulayan Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçimizin sıkıntılarını, beklentilerini biliyorum. Bu yüzden tüm şartlarımızı zorlayarak piyasadan daha yüksek fiyat açıkladık. Çiftçinin umutlarını, alın terlerinin karşılığını fırsatçılara yedirmek istemiyoruz. Çiftçimizin refahı, ülkemizin ve milletimizin refahı. Onların bir gram haklarını yedirmem. Kimseye ezdirmem. Kurum olarak bunun için varız."

Yavuz, açıkladıkları fiyatın piyasayı hareketlendirdiğini aktardı.