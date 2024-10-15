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Antalya Turizm Fuarı 6. Kez Kapılarını Açıyor

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Antalya Turizm Fuarı (ATF), 23-25 Ekim tarihleri arasında 35 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Bu yıl 350'ye yakın firma ve 103 konuşmacı ile katılım bekleniyor.

Antalya Turizm Fuarı (ATF), 6. kez yerli ve yabancı turizm profesyonellerini Antalya'da buluşturacak.

ATF Kurucusu ve GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, Kepez ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, fuarın 23-25 Ekim tarihlerinde Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Fuarı, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en verimli fuarı olarak nitelendiren Meral, 2019'da 4 bin metrekarelik alanda başlayan fuarın, bu yıl 35 bin metrekarelik alanda yapılacağını belirtti.

Her yıl yeni bir heyecanla fuarı gerçekleştirdiklerini dile getiren Meral, "Türkiye'yi ilgilendiren tüm pazarların aynı çatı altında buluştuğu bir fuarı organize ediyoruz. Geçen yıl 680 turizm markası yer almıştı, bu yıl 350'ye yakın firma, binin üzerinde markayla katılacak. 5 farklı sahnede 103 konuşmacının katılımıyla oturumlar yapılacak." diye konuştu.

Meral, geçen yıl 23 bin 600 ziyaretçiye ulaştıklarını, bu yıl ise 30 bin ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

Türk turizminin yıllar içerisinde çok büyük mesafeler kaydettiğini anlatan Meral, "Turizm memleket meselesi, Türk turizmcisi de milli takım oyuncusu gibi her biri kendi branşında dünyanın en iyileri arasında. Her biri azimle ülke ekonomisine ciddi katkılar sunuyor." dedi.

Toplantıya katılan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da Antalya'nın yararına olan her çalışmayı desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi

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