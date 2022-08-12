Antalya yerel: Antalya Büyükşehir'den Çiftçiye Ücretsiz Toprak Analizi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, fazla gübre kullanımını azaltmak ve gereksiz maliyetten kaçınmak için çiftçiye ücretsiz toprak analizi hizmeti vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın tarıma destek çalışmaları kapsamında geçen yıl başlattığı "Toprak Analizi Projesi"yle gübre kullanımını azaltılması ve çiftçinin gereksiz maliyetten korunması hedefleniyor. Proje, 19 ilçede uygulanacak.

Analiz çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Kemer İlçe Hizmet Birimi'nde başlandı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu tarafından çiftçilere teorik ve pratik olarak toprak numunesi alma eğitimi verildi. Çiftçiler aldıkları toprak numunelerini Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ederek, analiz hizmeti alacak. Böylelikle, çiftçi toprağın durumuna göre gübre ve ürün seçimi yaparak; verimi yüksek tohum, fide ve fidanları toprakla buluşturabilecek. Çiftçinin daha yüksek verim ve kaliteli ürün almasına imkan sağlamak, aynı zamanda da ekonomik ve doğru gübrelemeye teşvik etmek amacıyla yapılan "Toprak Analizi Projesi" Kemer'in ardından diğer ilçelerde de devam edecek.

Ziraat Yüksek Mühendisi Aksu, çiftçilere toprak analizi yaptırma alışkanlığı kazandırmak, aynı zamanda kaliteli ve verimli ürün elde etmek için çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yetişecek bitkinin büyümesi ve iyi verim alınabilmesi için toprakta eksik olan bitki elementi tespit ediliyor. Böylelikle çiftçimizin gereksiz gübre kullanımını önleyerek, toprağın yapısını da korumuş oluyoruz. Tahlil yapılmadan toprağa verilen gübrenin bitkiye ve toprağa zarar vereceği gibi gereksiz yere harcanan gübre ekonomik olarak kayıplara yol açacaktır."

Kemer Çamyuva Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir, mahallesindeki çiftçilerle birlikte eğitime katıldığını belirterek "Bilinçli tarım yapmak için toprak analizi önemli. Toprak numunesinin nasıl alınacağı konusunda bilgilendik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayağımıza kadar gelen bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" derken; Kemer Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal ise "Muhittin Böcek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Toprak numunelerimizi aldık. Ücretsiz olarak analiz yapılacak. Daha önceden de yaptırıyorduk. Ancak maliyetler yüzünden her yıl yaptıramıyorduk. Devamı gelirse bizim için çok güzel olacak" diye konuştu.