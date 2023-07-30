Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası 1 yılda 9 milyon ekmeği Antalyalılarla buluşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası bir yılda yaklaşık 9 milyon ekmeği Antalyalılar ile buluşturdu. 11 farklı çeşidi bulunan Halk Ekmek, kalitesi ve fiyatıyla Antalyalıların tercihi olmayı sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası bir yılda yaklaşık 9 milyon ekmeği Antalyalılar ile buluşturdu. 11 farklı çeşidi bulunan Halk Ekmek, kalitesi ve fiyatıyla Antalyalıların tercihi olmayı sürdürüyor.

Her gün artan fiyatlar nedeniyle zorlanan vatandaşların yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin halkın ucuz, hijyenik ve sağlıklı ekmek yiyebilmeleri için kurduğu Halk Ekmek Fabrikası üretimini sürdürüyor. Başkan Muhittin Böcek'in "Halkın Ekmeği Halk Ekmek" sloganıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası bir yılda 9 milyon adet ekmek üretimi gerçekleştirdi.

11 farklı çeşit ekmek üretiliyor

Döşemelatı'nda 1000 metrekare kapalı alana sahip fabrikada EKDAĞ güvencesiyle normal ekmek, kepekli ekmek, köy ekmeği, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, çok tahıllı ekmek, sade roll ekmek, kepekli roll ekmek, sandviç ekmeği, hamburger ekmeği ve Ayvalık ekmeği olmak üzere 11 farklı çeşit ekmek üretiliyor. Halk Ekmek'in en çok tercih edilen çeşitleri ise sırasıyla normal ekmek, kepekli ekmek, köy ekmeği ve tam buğday ekmeği oldu. - ANTALYA