Ankara'daki Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım ihalesi 30 Haziran'da yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım ihalesinin 30 Haziran'da yapılacağını duyurdu. 36 km uzunluğundaki hat, 12 istasyonla aktarmasız ulaşım sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı Projesi için yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara'da şehir merkezinden Esenboğa Havalimanı'na uzanacak metro hattına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Projede, artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Güzergah Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar uzanacak. Böylece YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu hattın 36 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini ve YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere 12 istasyonun bulunacağını kaydetti.

"İhalenin ardından yer teslimini yaparak şantiye kurulumuna başlayacağız"

Yalnızca güzergahın değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Projenin ulaşım sistemine entegre biçimde, en fizibıl ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yapıya ulaşması için kapsamlı bir çalışma yürüttük. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım ihalesini 30 Haziran'da gerçekleştireceğiz. İhale sürecinin ardından da yer teslimini yaparak şantiye kurulumuna başlayacağız."

Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'da Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatlarıyla toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa ettikleri bilgisini paylaştı.

Söz konusu hatların yanı sıra Sincan-Kayaş kesimindeki 36 kilometrelik hattı modernize ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını hatırlatan Uraloğlu, Bakanlık olarak Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103 kilometrenin üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
