Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "Tüm ücretsizler eski düzendeki gibi geçerli olacak" dedi.

Ankara'da ücretsiz toplu taşıma gerilimi sürüyor. Özel halk otobüsü sahipleri, araçlarını büyükşehir belediyesine satma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, basın açıklaması gerçekleştirdi. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, otobüs sorununa çözüm bulunmazsa kontak kapatacaklarını hatırlatarak, "İlçe Belediyelerinde çalışan özel halk otobüsü esnaflarımızın daha önceden bilet satışları yapıldığı için ilçe, şehir hastanelerinde çalışan, öğrencilerden dolayı olsun, PTT'de çalışanlardan dolayı mağdur etmeyelim dedik. Ankara şehir merkezinde de aynı şekilde. Şimdi ücretsiz taşımış olduğumuz yolculardan dolayı ücretli taşınan vatandaşlarımız da mağdur etmemek adın çalışma kararı devamı aldık. Diyeceğimiz şudur ki, Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız CHP Ankara il Kongresi'nde 'Gerekirse araçları biz belediye olarak satın alırız' dedi. Biz de bunun üzerine bir basın açıklaması yaptık. Araçlarımızı, esnaflarımızın ve belediyemizin ortak anlaşabileceği bir şekil olursa araçlarımızı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devretmek isteriz" diye konuştu.

Vatandaşlarla şoförler arasındaki tartışmanın büyüdüğünü ifade eden Kara, "Fiyatlar herhangi bir daha bir şey konuşmadık. Sonuçta baktık ki araçlarımız EGO Genel Müdürlüğü parkına gitmeye başladı. Vatandaşlarımız da personellerimiz arasında tartışmalar büyüdü. Dedik ki bir çözüm olana kadar bugün çalışmaya devam edelim. Ankaralı vatandaşlarımız mağdur olmasın. Vatandaşlarımız, 65 yaşlarımızda mağdur olmasın dedik. Bugün tüm ücretsizler eski düzendeki gibi geçerli olacak. Ankara Büyükşehir Belediye başkanımızın bir araya gelerek bir an önce bu esnafımıza gelir desteği mi ya da Bursa modeli, Kayseri modeli ya da İstanbul modeli usulü halk otobüslerinde sistem gibi mi? Olur, bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankaralıların kendilerini yanlış anladıklarını söyleyen Kara, "Bizi eylem yapıyor zannediyorlar. Buradan diyeceğimiz şudur ki, inanın halk otobüsü, esnafı mağdur, çalıştırabilecek personelimiz yok. Araçlarımıza bakım yapabilecek maddi durum yok. Niye diye soracak olursanız bugün EGO'dan bir otobüsünün büyükşehirden almış olduğu sübvanse ile bir yolcu maliyeti 16 TL. Bizim halk otobüslerinde ücretsiz aktarmalı, 5 TL'ye geliyor. Bizim esnafımızın dayanabilme şansı yok" dedi.

Siyasi malzeme olmak istemediklerini vurgulayan Kara, "Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız. Sayın Mansur bey. Başkanlık yazısıyla bu meclis önergesine gelecek dedi. Biz beklemedik, niye beklemedik? Başkanımın getirdiğini grupları kabul etmiyor. Grupların karar aldığını başkan kabul etmiyor. Biz siyasi malzeme olmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

1 Ekim'den sonra kontak kapatacak mısınız sorusuna Kara, "1 Ekim'den sonra kontak kapatmayacağız. Çünkü 1 Ekim'e kadar bu konunun ortadan çözüleceğine inanıyoruz. Yani bizim kontak kapatmamız Ankara halkı mağdur ediyor. Yani burada inanın dün bize gelen telefonlar çoğunluğu vatandaşlarımızdan geldi. Bu işin 1 Ekim'e kadar 4 Grup Başkanvekiline, vekilimizden ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanımızın çözeceğine inancımız tamdır. Bu sektör bu hale neden geldi diye sorarlarsa. Bir pandemi dönemi, 2 artan maliyetler, akaryakıt gelen artış, fahiş fiyatlardan dolayı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA