Ankara'da Deniz Mahsulleri Denetimlerinde 6 Bin 161 Kontrol Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ankara'daki denetimlerinde, yılın başından bu yana gerçekleştirilen 6 bin 161 denetimde, mevzuata uymayanlara 60 idari para cezası kesildi ve 4 ton su ürününe el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince, Ankara'da yapılan denetimlerde yılın başından bu yana 6 bin 161 denetim gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkentte deniz mahsullerine yönelik yılın başından itibaren hedeflenen 6 bin 552 denetimin, 6 bin 161'i tamamlandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, balık halinde balık boyu, zaman yasağı ve nakil belgesi açısından balıklar ve diğer su ürünleri incelendi.

Başkentte su ürünleri perakende satış yerlerinde, balık halinde, nakil araçlarında, iç sularda ve su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uymayanlara 60 idari para cezası uygulanarak, 1 milyon 671 bin 541 lira para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 45 bin 381 metrekare ağ ve kerevit sepeti ile içerisinde sazan, istavrit, midye, sülük, dil balığı ve barbun gibi türlerin bulunduğu 4 ton ürüne de el konuldu.

Denetimler 130 personelle gerçekleştiriliyor

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, AA muhabirine, restoran ve satış noktalarında yoğun şekilde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Sürdürülebilir avcılığı temin etmek için başkente gelen balıkların, ilgili kanun kapsamında boylarının denetlendiğini belirten Dallı, "Arkadaşlarımız şu anda zeminde, gelen balıkların kontrollerini yürütüyorlar. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın sağlıklı balık tüketmesini temin etmek için gelen balığın tazeliğini ve sağlığını da kontrol ediyorlar." diye konuştu.

Dallı, bu yıl 6 binin üzerinde denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Başkentte 130 personelimizle, 30'u su ürünleri mühendisi olmak kaydıyla, ilimize gelen ve ilimizde çeşitli iç sularda üretimi yapılan balıkların, il içerisindeki sevkini kontrol ediyoruz." ifadesini kullandı.

Denizlerde bereket olduğunu ifade eden Dallı, "Şu an fiyatlar uygun, vatandaşlarımızın sağlıklı balığa ulaşabilmeleri açısından sevindirici bir durum. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi bir hareketlilik var, esnafın da yüzü gülüyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlıklı beslenebilmesi açısından çok önemli bir besin kaynağı olan balık tüketmelerini bilhassa istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
