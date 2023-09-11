Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Su İçme Göleti'ni Yeniden Kullanıma Açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalecik ilçesi Satılar Mahallesi'nde 10 yıl önce manda yetiştiriciliği amacıyla yapılan ancak bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz duruma gelen "Hayvan Su İçme Göleti"ni, kapasitesini artırarak yeniden kullanılabilir hale getirdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, mahalledeki çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla su içme göletlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

GÖLET HEM TEMİZLENDİ HEM KAPASİTESİ ARTIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalecik ilçesi Satılar Mahallesi yakınlarından bulunan hayvan su içme göletini tekrar kullanıma kazandırdı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü ile Fen İşleri Daire Başkalığı ortaklığında 10 yıl önce manda yetiştiriciliği için yapılan ancak bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen hayvan içme suyu göleti 1 haftalık çalışma ile genişletip temizlenerek kullanılabilir hale getirildi.

Yapılan çalışma ile gölet 110 metre uzunluğuna, 50 metre genişliğine ve 2,5 metre derinliğine getirilerek yaklaşık 8 bin metreküp su hacmine sahip olması sağlandı. Aynı zamanda 3 bin küçükbaş ve 3 bin büyükbaş hayvanın yanı sıra göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunmasından dolayı yaban hayvanlarının da su içme ihtiyacı karşılanmış oldu.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ ALINDI

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de Satılar Mahallesi'ndeki çiftçilerle bir araya geldi.

Köy Konağı'nda gerçekleşen toplantıya 50 çiftçi katıldı. Çiftçiler, bölgenin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik taleplerini iletti. Paylaşılan talepler, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli tarafından çözüme kavuşturulmak üzere tek tek not alındı.

"SU KAYNAĞINI TEKRAR GETİRMİŞ OLDUK"

Toplantıda Satılar Mahallesi sakinlerinin sorularını tek tek dinleyerek açıklamalarda bulunan Ahmet Mekin Tüzün, "Burada yaptığımız çeşitli uygulamalarımız var. Bir tanesi hayvan içme su göleti. 8 bin metreküplük bir gölet yaptık buraya. Daha önceden küçük bir gölet varmış fakat sazlık alan olması nedeniyle kullanılamıyormuş. İş makinelerini sokarak tamamen temizledik. Aynı zamanda burada hayvancılık iyi olduğu için yeteri kadar suyun sağlanabilmesi için de göleti büyüttük. Su kaynağını tekrar getirdik. Dolu savak yapımızı yaptık. Burada güzel bir hayvan içme suyu göleti oluşturduk. Aynı zamanda bu bölgede bir sulama var; pancar ve mısır tarlaları için…Ayrıca sulama şebekesini de temizleyerek daha fazla alanın sulanmasını sağlamış olduk" dedi.

ÜCRETSİZ YEM VE TOPRAK ANALİZİ UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI

Toplantıda, çiftçilere yönelik ücretsiz yem ve toprak analizi hizmetine ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Tüzün, "Toprak tahlili ile ilgili daha önceden bilgilendirme yapmıştık. Bugün de tekrar uygulanmalı eğitimimizi yaptık. Civardaki bütün köyleri toprak tahlili ekiplerimiz dolaşmıştı. Şimdi onları tekrar hatırlattık, köylülere nasıl toprak analizi alınması gerektiğini tekrar anlatmış olduk. Köylerde ücretsiz olarak toprak analizlerimizi yaparak vatandaşımızın gübre kullanılmasını sağlamış olacağız. Toplantıda yapmış olduğumuz destekler hakkında kısa bilgiler de verdik. Özellikle şu anda açık olan gübre desteğine başvurmaları konusunu tekrar hatırlatmış olduk. Şu anda ülkemizin en ucuz gübresi ve yüzde 50 hibe ile veriyoruz ondan faydalanmalarını özellikle istirham ettik" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Kırsal kesimlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Satılar Mahalle Muhtarı Fatih Akgül ise şunları söyledi:

"Köyümüzde daha önceden manda göletimiz vardı ama ufaktı. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına vermiş olduğumuz dilekçeler neticesinde göletimizi temizlettik ve büyüttük. Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Ahmet Başkan bugün köyümüze geldi, ziyaret etti. Yaklaşık 50 vatandaşımızla birlikte oturup toplantı yaptık. Sıkıntılarımızı dile getirdik. Sağ olsun bizlere bu konuda çok yardımcı oldular. Köyümüz buğday, tohum gibi desteklerden yararlandı. Faydalanmadığımız bir hizmet kalmadı, Allah razı olsun."