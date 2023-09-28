Anadolu Arı Ürünleri Amerika'da Tanıtıldı

Anadolu arı ürünleri, Amerika'nın Philadelphia şehrinde düzenlenen doğal, sağlıklı ve organik ürünlerin yer aldığı fuarla tanıtıldı. BEE&YOU markası, doğal ürün içerikleri ve sözleşmeli arıcılık iş modeliyle ilgi odağı oldu.

Anadolu arı ürünleri, Amerika'nın Philadelphia şehrinde 20-23 Eylül tarihleri arasında doğal, sağlıklı ve organik ürünlerin yer aldığı fuarda tanıtıldı.

Natural Products Expo East; Doğal, sağlıklı ve organik ürünlerin tanıtıldığı fuar bu sene Amerika'nın Philadelphia şehrinde 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Fuara Dünya'nın farklı yerlerinden binden fazla marka stant ile katılırken, Amerika'dan 3 binden fazla mağaza zincirinin temsilcileri katılım gösterdi. Yeni ürünlerinin lansmanını yapan BEE&YOU doğal, kaliteli ürün içerikleri ve sözleşmeli arıcılık iş modeli ile fuarda ilgi odağı oldu.

Firmanın Amerika pazarı direktörü Funda Samancı, "Firma olarak doğal, inovatif, katma değerli ve organik ürünlerimiz ile Natural Products Expo East de yer almaktan mutluyuz. Dünyada sağlıklı beslenmeye yönelik ürünlere artan ilginin farkındayız. Bu alanda çok güçlüyüz. Toplam 60'ın üzerinde ürün patentine sahibiz. Amerika pazarında değerli Anadolu propolisini markalı olarak tanıtıp, pazarda büyük bir marka oluşturma yolunda hızla devam ediyoruz. Fuarda yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık ve müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Hem gıda takviyesi alanında hem de cilt bakımı kategorisinde yeni ürün lansmanlarımızı yaptık ve ürünlerimiz ilgi ile karşılandı" dedi.

Funda Samancı, firmalarına ait propolisi dünya markası yapmak için ekip olarak özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Türkiye arıcılık konusunda dünyada 3. sırada. Sözleşmeli arıcılık modelimiz ile dünyaya örnek oluyoruz. Hem arıcılığın gelişmesini destekliyor hem de kovandan sofraya güvenilir arı ürünleri üretimi yapabiliyoruz. Dünya için arılar çok önemli sözleşmeli arıcılık iş modelimiz sürdürülebilir arıcılık yapılmasını destekliyor" diye konuştu.

Samancı, Amerika pazarında en çok bilinen ve sevilen arı ürünleri markası olmayı hedeflerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA