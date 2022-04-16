Amasya Valiliği'nden soya üretimine destek: Çiftçilere 17 bin kilo soya tohumu dağıtıldı

AMASYA (İHA) - Amasya Valiliği'nin başlattığı 'Soya Fasulyesi Geliştirme Projesi' ile çiftçilere bin 700 dekarlık alana ekilmek üzere toplam 17 bin kilo soya tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen çalışmayla toplam bedeli 520 bin TL olan tohumları yüzde 75 hibe katkısıyla üreticilere teslim ettiklerini belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "İlimizde bir ilke imza atarak soya fasulyesi üretimini destekliyoruz" dedi.

Soya fasulyesinin önemli bir endüstri bitkisi ve bitkisel kökenli yağlar ile yüksek proteinli hayvan yemlerinin başlıca kaynağı olduğuna değinen Vali Masatlı, "Soya, yağ üretiminde, şekercilikte, antibiyotiklerde, dizel yakıtında ve diğer birçok endüstriyel ve ecza ürünlerinde de kullanılmaktadır. Ayrıca toprağa organik madde ve azot sağlayarak toprağın verimliliğini arttıran önemli bir münavebe bitkisidir. Ondan sonra ekilecek ürünün veriminde de olumlu yönde etki etmektedir. Bu denli öneme sahip olan soya fasulyesinin İlimizdeki üretim alanlarını arttırmak bundan sonraki hedeflerimiz arasındadır" diye konuştu.

Amasya'nın bulunduğu coğrafya itibariyle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapılıp tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde olan bir il olduğunu vurgulayan Mustafa Masatlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimizin yaklaşık son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanında yaptığı sayısız destek ve teşvikten Amasya'da payını almıştır. Hayvancılık alanında ise kırmızı et üreminde piyasa belirleme gücüne sahip, ülkemizin bilinen markalarına et tedarik eden ve özellikle Suluova ilçemizde yoğunlaşan bir faaliyet yürütülmektedir. Yine ülkemizin ilklerinden olan ve genişleme çalışmaları da tamamlanan Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi de hayvancılık alanında geldiğimiz noktanın en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu.

Hak sahibi çiftçilere soya tohumlarının dağıtıldığı programa AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Belediye Başkanvekili Ahmet Çoban, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ile protokol üyeleri de katıldı. - AMASYA