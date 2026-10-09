Amasya TSO'nun yeni başkanı Nureddin Güçyetmez 19 oyla seçildi

Amasya TSO'nun yeni başkanı Nureddin Güçyetmez 19 oyla seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu başkanlığı seçimini 19 oy alan Nureddin Güçyetmez kazandı; önceki başkan Murat Kırlangıç 14 oyda kaldı. Güçyetmez, meclis üyelerine teşekkür ederek “Birlik, beraberlik içerisinde Amasya'da güzel şeyler başaracağız” dedi.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yeni başkanı Nureddin Güçyetmez oldu.
Meslek komiteleri temsilcilerinin belirlenmesi sonrası yönetim kurulu başkanlığı seçiminde Nureddin Güçyetmez 19 oy aldı, önceki başkan Murat Kırlangıç ise 14 oyda kaldı.
Meclis üyelerine teşekkür eden Güçyetmez, "Birlik, beraberlik içerisinde Amasya'da güzel şeyler başaracağız" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı