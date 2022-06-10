Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı - Haberler

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Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince "Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi" projesi çerçevesinde dağıtımı yapılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Altıntaş Ekonomi Haberler

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