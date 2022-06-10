Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı - Haberler

Altıntaş'ta nohut ve ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.
Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince "Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi" projesi çerçevesinde dağıtımı yapılan nohut ve yağlık ayçiçeği tohumlarının hastalık ve zararlılara karşı kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi