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Altıntaş'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Kuyucak'ta ayçiçeği hasadı denetlendi

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Altıntaş'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Kuyucak'ta ayçiçeği hasadı denetlendi
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Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Kuyucak Köyü'ndeki ayçiçeği ekili arazilerde hasat kontrolleri yaptı. Üretim süreci yerinde takip edilirken yetkililer çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Kuyucak Köyü'nde ayçiçeği ekili tarım arazilerinde hasat kontrolleri yapıldı.

Tarım arazilerinde yerinde gerçekleştirilen kontrollerle üretim süreci takip edildi. Yetkililer, tarımsal faaliyetleri sahada izlemeye ve üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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