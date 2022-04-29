Altıntaş'ta fide dikim etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altıntaş'ta fide dikim etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Altıntaş'ta fide dikim etkinliği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi 'Zafer İlkokulu tarafından hayata geçirilen "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesi çerçevesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve öğrencilerin katılımıyla fide dikim etkinliği gerçekleştirildi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesi 'Zafer İlkokulu tarafından hayata geçirilen "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesi çerçevesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve öğrencilerin katılımıyla fide dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Fide dikim etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve idarecilere hitap eden Kaymakam Mehmet Can İrdelp, bu tür projelerin öğrencilerin akademik başarılarını da olumlu etkilediğini dile getirerek, yerli üretimin çocuklar tarafından benimsenmesi hususunun ülkemizin geleceği adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

Proje çerçevesinde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam İrdelp, öğrencilerin ektiği tohum viyollerini inceleyerek tohum ekti. Zafer İlkokulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Altıntaş, Kütahya, Tarım, Tohum, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title