Altıntaş Belediyesi Doğalgaz Hattı Güzergahını Belirliyor

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçede doğalgaz hattı güzergah belirleme çalışmalarının gerçekleştiğini ifade etti.

Altıntaş için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Arif Teke," Bir büyük yatırımı daha ilçemize kazandıracak olmanın sevincini yaşıyoruz. Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesine kazandırdığımız Doğalgazın ardından, ilçemizi de doğalgaz ile buluşturuyoruz. Çinigaz İşletme Müdürü, Muammer Ay ve teknik ekibi belediyemizi ziyaret ederek ilçemizin doğalgaz hattı güzergah belirleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Ayrıca İl Başkanımız Mustafa Önsay ve İlçe Başkanımız İsmail Şafak ile bir araya gelerek ilçemize gelecek doğalgaz ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Çaba ve desteklerinden dolayı, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, İlçe Başkanımız İsmail Şafak, Çinigaz Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Akdoğan, Çinigaz İşletme Müdürü Muammer Ay ve teknik ekibi, belediye meclis üyelerimiz, personelimiz ve emeği geçen herkese, kadirşinas Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA