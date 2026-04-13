Altının gramı 6 bin 798 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 11 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 910 liradan satılıyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 798 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6 bin 813 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 798 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 910 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 4 bin 727 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken, ABD Başkanı Donald Trump ülkeye ait donanmanın söz konusu boğaza girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

ABD-İran barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin artmasının ardından, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine yönelik beklentileri azaltması, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Analistler, ateşkes iyimserliğinin ortadan kalkması ve bunun sonucunda dolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin altını tekrar geri plana ittiğini belirtti.

Bugün, yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de mevcut konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
