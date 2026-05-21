Gram altın düşüşle 6 bin 640 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 640 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 bin 660 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 640 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 390 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 530 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, yüksek ABD Hazine tahvil getirileri ve gücünü koruyan dolar endeksinin baskısıyla gerilerken, ABD-İran gerilimine dair pozitif beklentiler kayıpları sınırladı.

ABD ile İran arasında büyük ölçüde arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılabileceğine yönelik iyimserliğin artması ise piyasalara bir miktar nefes aldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mevcut durumu "tam sınırda" olarak nitelendirmesi ve görüşmeleri sürdüren İranlı yetkililerin tutumuna ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunması, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentileri destekledi.

Bununla birlikte, Fed'in son toplantı tutanaklarında enflasyon konusunda temkinli ve sıkı duruşunu koruduğuna işaret etmesi, piyasalardaki iyimserliğin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini canlı tuttu.

Analistler, enflasyon beklentileri, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar endeksinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar olduğunu belirterek, söz konusu baskının Orta Doğu'daki çatışmaların seyri ve süresine ilişkin belirsizlikler netleşene kadar devam edebileceğini bildirdi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcıların odağındaki ana unsur olduğunu belirten analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
