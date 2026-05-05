Altının gramı 6 bin 592 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 10 bin 850 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 300 liradan satılıyor

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 592 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 6 bin 568 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 592 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 850 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 300 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 4 bin 535 dolardan işlem görüyor.

Dün 4 bin 501 dolarla 5 haftanın en düşük seviyesini gören altının onsu bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselmesine karşın enflasyon endişeleri bu yükselişleri sınırlıyor.

Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlama yönündeki girişimleri ve İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirmeye yönelik hamleleri, yaklaşık bir ay sonra bölgede jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesine neden oldu.

Hafta sonu ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu mesajlar ve ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan çatışmaya taraf olmayan gemilerin güvenli geçişine izin verileceğine dair açıklamalara karşın Trump cephesinden gelen yeni tehditkar söylemler ve İran'ın olası karşılık sinyalleriyle jeopolitik tansiyon yeniden yükseldi.

Tırmanan jeopolitik gerginliklerden dolayı yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tutması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
