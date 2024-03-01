Dolarda yükseliş sürüyor! İşte dolar ve euro fiyatları

Dün, günü 31,2333 TL'den tamamlayan dolar, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,3270 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.40 itibarıyla euro 33,8760 TL, sterlin ise 39,5710 TL'den satılıyor.

ABD'DE AÇIKLANAN VERİLER FİYATLARI ETKLİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek bugün gözlerin yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyona ilişkin yakından takip ettiği verilerin başında gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 arttı. Endeksteki değişim yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Yavaşlamaya devam eden ve beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon göstergesinin, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentileri artırdığını ifade eden analistler, dün 215 bin ile tahminleri aşan haftalık işsizlik maaşı başvurularının da iş gücü piyasasında yumuşamaya işaret ettiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, dünya genelinde ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirterek teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.