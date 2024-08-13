Üye Girişi
Haberler

Altının gram fiyatı düşüşle başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 658 liradan işlem görüyor. Dün günü altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,90 artışla ile 2 bin 668 liradan tamamladı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 400 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 540 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,40 düşüşle 2 bin 658 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 400 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 540 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü 2 bin 472 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 altında 2 bin 464 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyon endişeleri yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor.

ABD'de bugün ve yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylüldeki toplantıda hangi büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar belirsizliğini koruyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, enflasyon verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,90'da dengelenirken, dolar endeksi 103,1'de bulunuyor. Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatı başta olmak üzere kıymetli madenlerin seyri üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Abd Merkez Bankası Cumhuriyet Altını Merkez Bankası Dünya Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA: YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama Mehmet Esen kimdir? Mehmet Esen kaç yaşında, nereli? Mehmet Esen'in hayatı ve kariyeri... Bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu tahminleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Acun Ilıcalı kaç kere evlendi? Acun'un kaç kızı var? Acun Ilıcalı kaç evlilik yaptı? Acun Ilıcalı kaç defa evlendi, kaç çocuğu var? Acun Ilıcalı eski eşleri kim? SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 2. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kiminle oynayacak? Kemankeş 2 nedir? Kemankeş 2 füzesi özellikleri neler? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 13 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı? Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kim, ne zaman evleniyor? Süleyman Seba kimdir? Süleyman Seba kaç yaşında ve ne zaman öldü? Süleyman Seba neden öldü? Sözcü TV yayın akışı 13 Ağustos canlı izle! Sözcü TV canlı izleme linki! 2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ SEZON TARİHİ! ZTK maçları ne zaman başlıyor? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 13 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? 2024 son dakika gelişmesi... AY TUTULMASI 2024: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? Parçalı ay tutulması hangi tarihte! Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) HAMSTER KOMBAT 13 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Roblox ne zaman açılacak? 13 Ağustos Salı Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?
title