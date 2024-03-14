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Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

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Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 238 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Dün günü 2 bin 241 liradan tamamlayan altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 238 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.15 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 250 liradan alıcısına ulaşıyor.

ABD'DEN GELECEK ÜFE VERİSİ BEKLENİYOR

Analistler, altının ons fiyatının tarihi zirve seviyesine yakın seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesine karşın Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentiler değişiklik göstermedi. Bugün açıklanacak ÜFE'nin ise enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceği yakından takip ediliyor.

Söz konusu verinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları verebileceğini belirten analistler, piyasalarda ÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,1 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 10 ve haziranda yüzde 69 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 160 ve 2 bin 140 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Kaynak: AA / Ekonomi

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