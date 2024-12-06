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Altın fiyatları küresel risklerin artmasıyla hareketlendi

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Altın fiyatları, güne pozitif başlamasının ardından gramı 2.955 liradan işlem görüyor. Ons altının fiyatı ise 2.639 dolara çıkarken, yurt dışındaki ekonomik veriler yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Altının gramı, güne pozitif başlamasının ardından 2 bin 955 liradan satılıyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 934 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise pozitif bir seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 955 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 750 liradan satılıyor.

ONS FİYAT 2 BİN 639 DOLAR

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 639 dolardan işlem görüyor. Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bugün ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri gündeminden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

FED'İN İNDİRİM YAPACAĞINA DAİR BEKLENTİ YÜKSEK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 72 seviyesinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,18 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 620 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altın fiyatları küresel risklerin artmasıyla hareketlendi
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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