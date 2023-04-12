Altının gram fiyatı 1.250 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,75 yükselişle 1.243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 1.250 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını 8.300 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün günü 2.004 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,45 değer kazancıyla 2.013 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, varlık fiyatlarında ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasına ilişkin belirsizliklerle bir süredir devam eden yön arayışının, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yerini hareketliliğe bırakmasının beklendiğini belirtti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceğinin öngörüldüğünü bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağı beklentisinin oluştuğunu kaydetti.

Analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in para politikalarına ilişkin beklentilerdeki değişikliklerin altının ons fiyatını etkilemesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek olduğunu kaydeden analistler, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.