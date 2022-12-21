Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.088 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.088 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,7 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.090 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.088 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.790 lira, Cumhuriyet altını da 7.260 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,7 artışla günü 1.817 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.813 dolardan işlem görüyor. Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Ekonomi Haberler

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