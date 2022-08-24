Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 903 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.637 lira, cumhuriyet altını da 6.812 liradan satılıyor. Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.018 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.019 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.825 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.750 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylüldeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında dalgalanmaya neden olduğunu söyledi. PİYASALARDA SON DURUM Bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 50 ve 75 baz puanlık artış ihtimallerinin eşit olduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Cumhuriyet Altını Fed Finans Ekonomi Haberler

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