Altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.017,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından 1.013 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYEY FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.826 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.738 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, geçen hafta ön planda olan enflasyon ve resesyon ikileminin para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırdığını belirterek, buna paralel devam eden küresel dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Bu hafta, perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda merkez bankası yetkililerinin yapacağı değerlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, açıklamalarda gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti. Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.