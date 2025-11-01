Haberler

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yaşanan iyimser hava ve altın fiyatlarındaki değişimler, önde gelen bankaların fiyat öngörülerini güncellemesine neden oldu. Bank of America 2026'da altın fiyatlarının 5 bin dolara kadar çıkabileceğini belirtirken, Citi değerli maden tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. HSBC ise altının yıl sonuna kadar 3.700 ila 4.050 dolar aralığında işlem görebileceğini açıkladı.

  • Altın fiyatları ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki iyimser hava ve doların güçlenmesiyle 4 bin dolar seviyesinin altına indi.
  • Bank of America altın fiyat tahminini 2025 son çeyreği için ons başına 3 bin 800 dolar, 2026'da 5 bin dolar olarak güncelledi.
  • Citi altın fiyat tahminini ons başına 4 bin dolardan 3 bin 800 dolara, gümüş tahminini 55 dolardan 42 dolara düşürdü.

Küresel piyasalarda altın, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yaşanan iyimser hava ve doların güçlenmesiyle gerilerken, önde gelen bankalar fiyat öngörülerini güncelledi.

Altın piyasası, 2025 yılı boyunca yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği varlıklardan biri olmaya devam ederken, son haftalarda yaşanan gelişmeler yön değişimine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde pozitif sinyallerin artması ve doların yeniden değer kazanmasıyla birlikte altın, 4 bin dolar seviyesinin altına indi.

BANK OF AMERICA: 2026'DA 5 BİN DOLAR GÖRÜLEBİLİR

Bank of America, altın fiyatlarına ilişkin tahminini revize etti. Banka, 2025'in son çeyreği için ons başına ortalama 3 bin 800 dolar öngörürken, 2026'da fiyatların 5 bin dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Uzmanlar, ABD ekonomisindeki toparlanma sinyalleriyle doların güç kazandığını, bunun da yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelimini geçici olarak yavaşlattığını ifade ediyor.

CITI: ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Citi de küresel piyasalardaki değişen dinamikler doğrultusunda değerli maden tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, altın için tahminini ons başına 4 bin dolardan 3 bin 800 dolara, gümüş içinse 55 dolardan 42 dolara çekti.

Citi analistleri, ABD'nin ticaret politikalarındaki yumuşamanın kısa vadede altın talebini baskılayabileceğini öngörüyor.

HSBC: YIL SONUNA KADAR 3.700 – 4.050 DOLAR BANDI

Londra merkezli HSBC, altının yıl sonuna kadar 3.700 ila 4.050 dolar aralığında işlem görebileceğini açıkladı. Banka, 2026 sonunda fiyatın 3.800 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor.

HSBC yılın başında 2025 ortalamasını 2.683 dolar olarak öngörmüş, ancak altın fiyatları yıl boyunca ortalama 3.291 dolar civarında seyretmişti.

StoneX servet yönetimi direktörü Michael Lytle ise, son dönemdeki durumu "kazançların sindirildiği bir düzeltme süreci" olarak tanımladı:

"Altın, altı haftalık süreçte yüzde 25 yükseldi. Bu kadar sert bir çıkışın ardından doğal bir geri çekilme yaşanıyor."

BLACKROCK: EMTİA PİYASASI HÂLÂ KEŞFEDİLMEDİ

Dünyanın en büyük yatırım yönetim şirketlerinden BlackRock, portföyünde altın ve bakıra verdiği yüksek payla kazanç sağlamaya devam ediyor. Eylül 2025 itibarıyla fon portföyünde altının payı yüzde 37,3, bakırın payı ise yüzde 20,6 olarak kaydedildi.

Fonun yöneticilerinden Evy Hambro, hükümetlerin artan bütçe açıklarının ve harcama politikalarının yatırımcıları nakit ve tahvilden uzaklaştırdığını belirtti:

"Yatırımcılar güvenli varlıklara yöneliyor. Hükümetler mali disiplin sağlamadıkça bu eğilim değişmeyecek."

Hambro ayrıca, altın ve bakırın öncülük ettiği bu süreçte geniş çaplı bir emtia rallisinin yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti. 2000'li yılların başındaki Çin kaynaklı emtia patlamasını hatırlatarak, "Piyasalar henüz tam anlamıyla keşfedilmedi" dedi.

500

