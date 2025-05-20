Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram Altın 4,024 Lira

Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram Altın 4,024 Lira
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 4,024 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6,733, Cumhuriyet altını ise 26,841 liradan satılıyor. Jeopolitik endişelerin azalması ve ABD'nin kredi notunu düşürmesi piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 24 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,72 yükselişle 4 bin 27 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 733, Cumhuriyet altını 26 bin 841 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybederek 3 bin 221 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife uzlaşısı ve jeopolitik endişelerin azalması varlık fiyatlarında risk algısının bir miktar gerilemesine yol açarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunu düşürmesi mevcut risklerin varlığını koruduğuna işaret etti.

Öte yandan ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları kapsamında uyguladığı tarifelerin ekonomi üzerinde olası sonuçlarına dair belirsizlik devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğunu belirtti.

Belirsizlik nedeniyle Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu aktaran Williams, gelecek döneme ilişkin seyrin aylarca netleşmeyebileceğini ifade etti. Williams, haziran ya da temmuzda ne olduğunu anlayacakları bir durum olmayacağını kaydederek, "Bu, veri toplama, daha iyi bir tablo elde etme ve bunların gelişimini izleme süreci olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de çok fazla belirsizlik olduğuna işaret ederek, "Bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklememiz gerekeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Bostic, enflasyon ve fiyat artışlarına ilişkin beklentiler konusunda özellikle endişe duyduğunu aktardı.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği fiyatlanırken yıl genelinde ise 2 kez faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari denge ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 190 dolar seviyesinin destek, 3 bin 320 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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