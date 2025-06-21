Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Haber Videosu

Ortadoğu'da artan gerilimin ardından yükselen altın fiyatları, Fed'in enflasyon uyarıları ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası geri çekildi. Böylece altın fiyatları, üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşamış oldu.

İran-İsrail çatışmasının ardından yükselen altın fiyatları, haftanın ilerleyen günlerinde ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumuyla birlikte düşüşe geçti. Altın, üç hafta aradan sonra ilk kez haftalık bazda değer kaybı yaşadı.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle güvenli liman talebinde yükseliş yaşayan altın, cuma günü itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. Haftaya ons başına 3.353 dolarla başlayan altın, yüzde 1 düşüşle işlem görerek haftalık bazda yüzde 2.2 değer kaybetti. Bu, altının son üç haftadaki ilk haftalık düşüşü oldu.

MÜDAHALE BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI RAHATLATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a saldırılarına ABD'nin katılıp katılmayacağına iki hafta içinde karar verilecek" ifadeleri kullanıldı. Bu mesaj, doğrudan bir askeri müdahale ihtimalinin azaldığı şeklinde yorumlandı. Gerilimin düşmesiyle birlikte altına yönelen güvenli liman talebi de azaldı.

FED'İN ENFLASYON MESAJI ALTINI BASKILADI

Altın fiyatları üzerindeki bir diğer baskı unsuru ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları oldu. Powell, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyonist baskıyı artırabileceğini belirtti. Bu açıklama, faiz indirimi beklentilerinin ötelenebileceği şeklinde algılandı. Altın gibi faiz getirisi olmayan yatırım araçları genellikle düşük faiz ortamında daha cazip hale geldiğinden, bu gelişme altın üzerinde baskı yarattı.

YURT İÇİNDE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Altındaki küresel düşüş ve dolardaki hareketlilik, yurt içi fiyatlara da yansıdı. Haftanın son işlem gününde gram altın yüzde 0.3 değer kaybıyla 4.278 TL seviyesine indi.

ALTIN HALA GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Yaşanan düşüşe rağmen altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 25'in üzerinde kazanç sağladı. Nisan ayında 3.500 doları aşarak rekor kıran ons altın, hâlâ bu seviyelere yakın seyrediyor. Ancak bazı yatırımcılar, yüksek seviyeler nedeniyle alternatif güvenli limanlara yönelmeye başladı. Özellikle platine olan ilgi son günlerde artmış durumda.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında korkutan gelişme! Nükleer tesis vuruldu
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası

Tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi

Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan bomba cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.