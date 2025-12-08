Haberler

Altının gramı 5 bin 770 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın haftaya 5 bin 770 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Cuma günü düşüş gösteren değerlerin ardından gelen yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentileri altın fiyatlarını etkiliyor.

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5 bin 770 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 745 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 549 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 51 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" tonda sözle yönlendirme yapabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, para piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin yüzde 87 ile fiyatlandığını kaydetti.

Fed'in gevşemeye gideceği beklentilerinin artmasıyla dolar endeksi zayıflarken, doların değer kaybına paralel olarak alternatif maliyeti düşen altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 217 dolara çıktı.

Jeopolitik gelişmeler de varlık fiyatlarının seyrini etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına gereken önemi vermediğine dair açıklamaları da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
Neymar, çocukluk aşkını küme düşmekten kurtardı

Ne yaptın sen Neymar! Bütün ülke onu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.