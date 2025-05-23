Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor

ABD'nin bütçe açığına ilişkin endişelerin küresel piyasaları sarması, yatırımcıları bir kez daha güvenli liman olan altına yöneltti. Doların zayıflaması ve mali risk algısının artması, altın fiyatlarında son bir ayın en güçlü haftalık kazancının kapısını araladı.

KÜRESEL KAYGILAR ALTIN TALEBİNİ BESLİYOR

ABD'nin mali disiplini konusundaki belirsizlik, yatırımcıların riskten kaçınma davranışını tetikliyor. Bu durum, özellikle altın gibi geleneksel güvenli limanlara olan talebi artırırken, altın fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor. Doların zayıflaması da bu hareketi destekleyen bir diğer önemli faktör.

HAFTALIK BAZDA EN İYİ PERFORMANS

Altın, haftalık bazda son bir aydan fazla süredir kaydedilen en iyi performansına doğru ilerliyor. Bu yükseliş, özellikle portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için altını yeniden cazip hale getiriyor.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4163,0 TL

Çeyrek Altın 6628 TL

Cumhuriyet Altını 27552 TL

ONS Altın 3319 dolar