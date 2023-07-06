Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen bezelyede hasat dönemi başlarken, kilogram satış fiyatının ise 1.5 ile 3 lira arasında alıcı bulduğu belirtildi.

Alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen bezelyede hasat başladı

Bezelyenin kilogramı 1.5 ile 3 lira arasında alıcı buluyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen bezelyede hasat dönemi başlarken, kilogram satış fiyatının ise 1.5 ile 3 lira arasında alıcı bulduğu belirtildi.

Şuhut ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan bezelye hasadı başladı. İlçe merkez ve köyler ağırlıklı olmak üzere yaklaşık bin dönüm araziye alternatif ürün ekimi gerçekleştirilen bezelyenin hasadı önceki gün başladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından hasadı takip edilen bezelyenin kalitesine göre 1.5 ile 3 lira arasında alıcı bulduğu kaydedildi.

Bezelye Ekimi yapan çiftçilerden Mesut Erol, rekoltenin iyi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Bu sene bezelye hasadına başladık. Rekoltede bir sıkıntı yok ama hasadı geciktiği için ve gideri ağır olduğu için para kazanması çok zor. 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasında hasat yapılıyor şu anda. Üç lira olduğu söyleniyordu, fakat hasat zamanı geciktiği için biraz daha fiyatlar düştü."

Bezelye ekim alanında çalışan işçilerden Zehra Ürküt, hasadın sıcak havaya rağmen devam ettiğini kaydederek, "Sıcakta çok zor ama yapacak bir şey yok çalışmamız gerekiyor. Sabah 08.00'de çalışmaya başlıyoruz. Günlük yevmiyem 300 TL" diye konuştu.