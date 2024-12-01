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Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti

Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
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Küresel ekonomik kriz çok sayıda firmanın iflas bayrağı çekmesine neden olurken halkaya son eklenen şirket ise Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi oldu. Otomotiv endüstrisinin girdiği darboğazdan çıkamayan Gerhardi Kunststofftechnik GmbH resmen iflas etti.

Çinli firmaların sektörde giderek artan satış rakamları sonrası Alman otomotiv endüstrisi derin bir krize girdi. Pek çok firma mali krize girerken darboğazı aşamayan sektörün önemli tedarikçilerinden Gerhardi Kunststofftechnik GmbH iflas etti.

ALMANYA'DA 3 FABRİKASI VAR

25 Kasım'da Hagen Mahkemesi'ne giden firma iflas başvurusu yaptı. 1796 yılında kurulan Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, , Almanya'da 3 ve ABD'deki 1 fabrikasında otomobillerin iç mekan ve dış karoser için plastik bileşenler üretiyordu.

Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti

FABRİKALAR ART ARDA KAPANIYOR

Artı 49'da yer alan habere göre, tedarikçilerin yanı sıra otomobil üreticileri, lastik firmaları ve mühendislik şirketleri de büyük sıkıntılar yaşıyor. Dev markalar bile mali krizden çıkmak fabrika kapatma ve işten çıkarma yöntemlerine başvuruyor.

BOSCH DA 3 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARIYOR

Almanya'nın en büyük firmalarından biri olan Bosch Almanya'daki 3000 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

haberlercom yalancının önde gidenisin. hangi otomobili üretiyor yalancılar.. bu fabrika parça fabrikesı yalancılar

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Haber Yorumlarısamet:

Bunlar alışmışlar bire üretip ona satmaya Çin çarklarına çomak soktu tabi bir bir iflas etmeye başladılar

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Haber YorumlarıZaky:

Surekli Cine gidip geliyorum. Amerikali avrupali soytarilari musterileri onay icin Cine goturuyorum. Cin mali kabul etmeyiz, Cin olmasin diyenleri aldim goturdum. Adamlarin felegi sasti. Bizde boyle uretim merkezleri yok diye. 2 yilda zor goturdum ama gercegi gormus oldular. Cin durdurulamaz, adamlar asmis bir sekildeler. 30/40 yilin politikalri ve yetistirdikleri toplumun meyvesini yiyorlar.. japon ve amerikan modelini alip kendi sistemlerini olusturmuslar. Uzuluyorum ama biz cok gerideyiz

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Çin resmen terbiye ediyor

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Haber YorumlarıNurzanZeki Öğren:

Otomobilin kaç senelik geçmişi var edi. İnsan biraz araştırır böyle bir araba markası varmı diye. Mee meee!

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Haber YorumlarıAli Bayat:

Yorumcular çok abes yorumlar yapıyorsunuz.Bu şirket tüm markaların pilastik aksamlarını üretiyordu. Yetmez mi? Siz zannediyorsunuz ki Mersedes herşeyi kendi yapıyor, alakası yok. Motoru Renaut, elektrik aksamı Ukrayna, koltuk aksamı Yürkiye ,Hindistan vs.

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Avrupa baharı yükleniyor.

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Haber Yorumlarıcemal null:

gunay yanug, okuduğunu anlasan fabrikalarin araba uretmedigini anlarsin

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bu Haber Editoru de Gecimini Bozuk Duzen Rantcilari Sakalligillerden Sagliyor Anlasilan..Guzel Akillari Ile Turk Halkina " SUKUR EDIN HALINIZE " Mesaji Vermeye Calisiyor..Sanki Hayat Pahaliligi ve Krizi Sadece TC Ciftliginde Degil de, Butun Ulkelerde Varmis Gibi Gosterip Halkin Zekasi Ile Alay Ediyorlar..

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Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Ya sizin kadar kokmaz haber yazan yok

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