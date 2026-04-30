Almanya'da işsizlik oranı yüzde 6,4'te sabit kaldı

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı nisan ayında yüzde 6,4'te sabit kalırken işsiz sayısı beklentilerin üzerinde 20 bin artışla 3 milyon 6 bine yükseldi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, nisanda önceki aya göre 20 bin artarak 3 milyon 6 bin oldu. Bu sonuçla birlikte işsizlik rakamları, mevsimsellikten arındırılmış bazda kritik 3 milyon sınırının üzerinde kaldı.

Piyasa beklentileri işsiz sayısındaki artışın 4 bin kişi düzeyinde kalacağı yönündeydi.

Nisan 2025'e göre ise işsiz sayısı 77 bin artış kaydetti.

Ülkede martta yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, nisan ayında da aynı seviyeyi korudu.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, nisanda aylık 13 bin kişi azalarak 3 milyon 8 bin, işsizlik oranı da yüzde 6,4 oldu. Böylece, Almanya'da mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı da nisan ayında 3 milyon sınırının üzerinde kaldı.

İşsizlik rakamlarının, arındırılmamış verilerde art arda dördüncü ayda da 3 milyon barajının üzerinde kalması dikkati çekti.

İşsizlik rakamlarının hem arındırılmış hem de arındırılmamış verilerde 3 milyon barajının üzerinde kalması, ekonomideki bahar canlanmasının beklentilerin altında kaldığına işaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş gücü piyasasında henüz bir eğilim değişikliği görülmediğini belirterek, "Bahar aylarında beklenen canlanma nisan ayında da zayıf kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ülkede şirketlerin yeni iş gücü talebi de istikrarını korumakla birlikte düşük seviyelerde seyrediyor. Nisanda iş ajanslarına bildirilen açık iş pozisyonları, geçen yılın aynı ayına göre 5 bin azalarak 641 bine geriledi.

Uzmanlar, iş gücü piyasası verilerinin Orta Doğu'daki çatışmalar gibi jeopolitik şoklara genellikle gecikmeli tepki verdiğini, şirketlerin istihdam politikalarında ekonomik görünümün netleşmesini beklediğini kaydediyor.