Almanya'da enflasyon enerji maliyetleriyle yeniden yükselişte

Almanya'da Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını tetiklemesiyle yıllık enflasyon yüzde 2,9'a yükselerek 2024'ün başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisanda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedef seviyesi olan yüzde 2'nin üzerinde kaldı.

Ülkede martta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 2,9 seviyesine yükseldi.

Bu artışta, özellikle İran ile yaşanan gerilim sonucu yükselen enerji maliyetleri belirleyici oldu. Piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 3 seviyesine ulaşacağı yönündeydi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,6 artarken, Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ise yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

İran ile yaşanan çatışmaların küresel petrol arzını, özellikle Hürmüz Boğazı rotasını olumsuz etkilemesi, Almanya'daki enerji fiyatlarını yıllık bazda yüzde 10,1 artırdı.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon nisan ayında yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e geriledi.

Gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 1,2 ile ortalamanın altında kaldı. Hizmet sektöründeki fiyat artışları da marttaki yüzde 3,2 seviyesinden yüzde 2,8'e geriledi.

Şirketlerin zam beklentisi arttı

Bu arada merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) de Fiyat Beklentileri Endeksi'nin nisan ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketlerin artan enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtmaya başlamasıyla birlikte fiyat artış beklentisi 31,6 puan ile Ocak 2023'ten beri en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomistler, artan fiyat baskısının halihazırda durgun seyreden Alman ekonomisi üzerindeki yükü ağırlaştıracağı uyarısında bulunuyor.

Almanya'dan gelen enflasyon verileri, ECB'nin yarınki faiz toplantısı öncesinde kritik bir gösterge niteliği taşıyor. Analistler, enflasyonun yüzde 3'lük korkulan sınırın altında kalmasının ECB'nin elini bir nebze rahatlatabileceğini, ancak jeopolitik risklerin faiz politikası üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yarın açıklayacağı Avro Bölgesi nisan ayı öncü verilerinde enflasyonun ortalama yüzde 3'e yükselmesi bekleniyor.