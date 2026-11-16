Almanya, BundID'de şifreyle girişi siber saldırı sonrası askıya aldı

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Almanya'da bilgisayar korsanları, federal hükümetin vatandaşlara dijital kamu hizmetleri sunduğu merkezi kimlik doğrulama sistemi "BundID" hesaplarına yönelik büyük ölçekli siber saldırı girişiminde bulundu.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Federal Bilgi Teknolojisi Güvenliği Dairesi (BSI) sözcüsü, BundID hesaplarına siber saldırılar düzenlendiğini doğruladı.

BSI sözcüsü, saldırganların kullanıcı hesaplarına kitlesel ölçekte giriş yapmaya çalıştığını belirterek, "Bu durum, BundID hesaplarına yönelik otomatik ve toplu oturum açma girişimlerine yol açtı. Başarısız giriş denemeleri hesapların kilitlenmesine, otomatik e-postalar gönderilmesine ve hesap sahiplerinden şifrelerini sıfırlamalarının istenmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Sözcü, alınan karşı önlemlerle saldırının püskürtüldüğünü açıkladı, hangi teknik tedbirlerin uygulandığı veya kaç vatandaşın hesabının saldırılardan etkilendiği konusunda ise bilgi vermedi.

Alman hükümeti, saldırı girişiminin ardından güvenlik önlemi olarak bugün sabahtan itibaren BundID hesaplarına kullanıcı adı ve şifreyle girişi geçici olarak askıya aldı.

Bu karar nedeniyle milyonlarca kullanıcının dijital idari hizmetlere merkezi erişim noktası üzerinden standart giriş yöntemiyle erişimi kesildi.

Habere göre, söz konusu siber saldırılar, başka internet sitelerindeki veri ihlallerinde ele geçirilen giriş bilgilerinin kullanıldığı "kimlik bilgisi doldurma" yöntemiyle gerçekleştirildi.

Otomatik yazılımlar kullanan saldırganların, farklı platformlardan sızdırılan milyonlarca e-posta ve şifre kombinasyonunu BundID sisteminde deneyerek aynı şifreyi kullanan vatandaşların hesaplarını ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi.

BundID internet sitesinden yapılan duyuruda da yetkisiz giriş denemeleri nedeniyle kullanıcı adı ve şifreyle erişimin geçici olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Almanya'da vatandaşlar BundID üzerinden işsizlik maaşı, çocuk parası veya öğrenci kredisi (BAföG) başvurularının yanı sıra sabıka kaydı talebi, trafik ceza puanı sorgulama ve motorlu taşıtlar vergisi ödeme gibi 100'den fazla önemli kamu hizmetine çevrim içi erişebiliyor.

Kaynak: AA