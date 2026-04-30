Alman perakende sektörü 2022'den bu yana en sert düşüşü yaşadı

Almanya'da reel perakende satışlar, martta aylık bazda yüzde 2 azalarak piyasa beklentilerinin altında kalırken Ekim 2022'den bu yana görülen en keskin gerileme kaydedildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 2 düştü. Piyasalar söz konusu dönemde satışların yüzde 0,1 azalacağını öngörüyordu.

Yıllık bazda bakıldığında, reel perakende satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 gerilemesi dikkati çekti. Bu veri, Ekim 2022'den bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında en belirgin düşüş, bir önceki aya göre reel bazda yüzde 5,6 azalan akaryakıt istasyonu satışlarında görüldü.

Martta gıda ürünlerinde perakende satışlar da şubata göre reel olarak yüzde 2,7 geriledi.

Bu arada, martta gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında yıllık bazda yüzde 1 düşüş görüldü. Sektördeki tek teselli, satışlarını yüzde 3 artıran internet ve posta yoluyla sipariş kanalı oldu.

Savaşın gölgesinde tüketim azaldı

Ekonomistler, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını tetiklemesi ve artan enflasyonun alım gücünü eritmesi nedeniyle perakende sektöründe "beklenmedik" bir daralma yaşandığını belirtti.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin analizinde, verilerin jeopolitik risklerin ekonomik faturasını yansıttığını vurgulayarak, "Akaryakıta harcanan paranın artması, genel tüketimin kısılmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Almanya'da Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını tetiklemesiyle yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9'a yükselerek 2024'ün başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Haberler.com
500

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı