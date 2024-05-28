Aliağa Limanı'nda 40 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Aliağa Limanı'nda 40 ton fuel oil cinsi kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon, İzmir Aliağa Limanı'na gelen bir kuru yük gemisinin takibe alınmasıyla gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Aliağa Limanı'nda 40 metrik ton fuel oil cinsi kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince, denizlerde kaçakçılığı önlemeye yönelik operasyona imza atıldı.
Ekiplerce yapılan risk analizi sonucunda, İzmir Aliağa Limanı'na gelen bir kuru yük gemisi takibe alındı.
Şüphe üzerine ölçüm sistemine yönlendirilen gemide, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan beyan harici 40 metrik ton fuel oil cinsi kaçak akaryakıt tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.