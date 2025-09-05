Alerji Belirtilerine Dikkat: Uzman Uyarıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Sarıcalı, özellikle polen, ev tozu ve ani sıcaklık değişimlerinin alerjiyi tetiklediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıcalı, sonbahara geçişle hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi şikayetlerde belirgin artış görüldüğünü vurguladı.

Sarıcalı, "Pek çok kişi bu belirtileri grip veya soğuk algınlığıyla karıştırıyor ancak alerjide ateş olmaz ve şikayetler özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşır." ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemi hassas olan çocuklar, astım ve alerjik rinit hastalarının bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğine işaret eden Sarıcalı, "Tedavi edilmeyen alerjik sorunlar, kronikleşerek yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Burun tıkanıklığı uyku düzenini bozarken, göz kaşıntısı ve öksürük de günlük aktiviteleri olumsuz etkiler." bilgisini verdi.

Sarıcalı, polen yoğunluğunun arttığı sabah saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması uyarısında bulundu.

Dışarıdan eve gelindiğinde kıyafetlerin değiştirilmesi ve duş alınması gerektiğini aktaran Sarıcalı, "Pencereleri özellikle rüzgarlı havalarda kapalı tutun. Maske ve güneş gözlüğü kullanımı polen temasını azaltır." ifadelerini kullandı.

Sarıcalı, "Mevsim geçişlerinde alerji belirtileri ciddiye alınmalı. Şikayetleriniz günlük yaşamınızı etkilemeye başladıysa vakit kaybetmeden hekime başvurun. Erken tanı ve uygun tedavi ile alerjilerin kontrol altına alınması mümkündür." tavsiyelerinde bulundu.