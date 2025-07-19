Alarko Holding'den 'Sanata İlk Adım' Projesiyle Çocuklara Sanat Eğitimi

Alarko Holding, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle hayata geçirdiği "Sanata İlk Adım" projesi kapsamında çocuklar ve gençleri animasyondan dansa, cazdan portre sanatına kadar uzanan çeşitli sanat dallarıyla bir araya getirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Alarko Holding'in kültürel ve sanatsal gelişimi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğin temel unsurlarından biri olarak gördüğü vizyon doğrultusunda başlatılan "Sanata İlk Adım" projesi, çocukların erken yaşta sanatla tanışmasını hedefliyor. Proje, IKSV'nin festivalleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Projenin ilk aşaması, 44. İstanbul Film Festivali kapsamında nisan-haziran ayları arasında düzenlenen Stop-Motion Animasyon Atölyesi ile gerçekleştirildi. Bu atölyeye katılan 14-19 yaş grubundaki 52 genç, özgün karakterler tasarlayarak animasyon filmler hazırladı.

Katılımcılar, yapay zeka destekli araçlarla animasyon üretimini deneyimlerken kurgu, ses tasarımı ve hikaye anlatımı gibi alanlarda da bilgi sahibi oldu. Atölyede üretilen filmler, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, yönetmen Gökalp Gönen, Anima İstanbul'un kurucusu Mehmet Kurtuluş ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Merve Dizdar'ın da katıldığı çevrim içi etkinlikle gösterime sunuldu.

Çocuklar müzik ve dans atölyelerinde yaratıcı deneyimler yaşadı

Projenin ikinci aşamasında, 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında haziranda İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında üç farklı noktada "Müzikli Bir Hafta Sonu" başlığıyla hip-hop dans atölyeleri düzenlendi. Dans eğitmenleri Esma Akın ve Aydan Uysal'ın yürüttüğü atölyelere katılan 7-12 yaş aralığındaki 73 çocuk, müzik eşliğinde beden hareketlerini keşfederek yaratıcı deneyimler yaşadı.

Temmuzda gerçekleştirilen üçüncü aşamada ise, 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında 6-12 yaş grubundan 120 çocuk, "Renk Renk Caz Atölyeleri"nde müzisyen Ezgi Daloğlu, sanat eğitmeni Uğur Kaya ve caz müzisyeni Meltem Ege ile bir araya geldi. Katılımcılar ritim duygularını geliştirerek kendi ritimlerini oluşturdu, enstrümanları portreye dönüştürerek sanatsal beceriler kazandı ve Latin caz türleri üzerine uygulamalı çalışmalar yaptı.

Alarko Holding'in toplumsal ve kültürel kalkınmaya öncelik veren sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası olan "Sanata İlk Adım" projesi, sanata erişimi yaygınlaştırmayı ve fırsat eşitliği sunmayı hedefliyor. Alarko Topluluğu çalışanlarının çocuklarının da yer aldığı etkinlikler, ortak bir deneyim alanı oluşturarak kurumsal aidiyeti ve sanatsal farkındalığı destekliyor. Holding, gelecekte de çocukların yaratıcı potansiyelini destekleyen sanat projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.