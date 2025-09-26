Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz'ı Evren Tepelioğlu Yönetecek

Düzce ve Ereğli bölgesinde doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz'ın yeni Şirket Müdürü Evren Tepelioğlu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin lider, Avrupa'nın en büyük dördüncü doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz'ın Düzce ve Ereğli bölgesinde yeni atama gerçekleşti.

Hizmet verdiği bölgelerde vatandaşların konforlu yaşam sürmesine katkı sağlarken, sürekli gelişim ve güçlü büyüme ilkesiyle hareket eden şirketin Düzce Ereğli bölgesine Şirket Müdürü olarak Tepelioğlu atandı.

Tepelioğlu, Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz'da bu yıl eylüle kadar Bolu İşletme Müdürü olarak görev yapıyordu. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tepelioğlu, profesyonel iş hayatına 2005'te Uşak Doğalgaz Dağıtım AŞ'de iç tesisat mühendisi olarak başladı. 2007-2008'de Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz bünyesinde Bolu Yapım İşletme Mühendisi görevini yürüttü.