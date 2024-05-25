Akkuş Şeker Fasulyesi İçin Ekim Töreni Düzenlendi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen, coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi için ekim töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Ziraat Odasınca Ceyhanlı Mahallesi'ndeki bir bahçede yapılan törende yaptığı konuşmada, Akkuş şeker fasulyesinin hem üretiminin hem de pazar payının arttırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla Akkuş şeker fasulyesi adıyla yeni bir marka ortaya çıktığını belirten Güler, "Şu anda üretimi yapılandan iki kat daha boş alan var. 14 bin dekar boş alan var. Buraları da üretime kazandırınca üretim katlanacak. Bunun alımını biz yapacağız. Özel sektörden de almak için sıraya girenler var." ifadesini kullandı.

Daha önce paketleme tesisi de yaptıklarını hatırlatan Güler, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızla birlikte olacağız. Orada da Akkuş'un fasulyesini anlatacağım. Bu iş biraz da tanıtım ile oluyor. Gerçekten dünyanın en iyi fasulyesi. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret almak için çalışmalar yapılıyor. Bu sayede artık dünya da tanımış olacak." diye konuştu.

Konuşmların ardından, kendine has tadı, aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olmasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2010'da coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen fasulye için tohumlar toprakla buluşturuldu.

Törene Akkuş Kaymakamı Ahmet Tokaç, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ile üreticiler katıldı.