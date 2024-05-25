Üye Girişi
Haberler

Akkuş Şeker Fasulyesi İçin Ekim Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen, coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi için ekim töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, törende yaptığı konuşmada, Akkuş şeker fasulyesinin üretiminin ve pazar payının arttırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen, coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi için ekim töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Ziraat Odasınca Ceyhanlı Mahallesi'ndeki bir bahçede yapılan törende yaptığı konuşmada, Akkuş şeker fasulyesinin hem üretiminin hem de pazar payının arttırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla Akkuş şeker fasulyesi adıyla yeni bir marka ortaya çıktığını belirten Güler, "Şu anda üretimi yapılandan iki kat daha boş alan var. 14 bin dekar boş alan var. Buraları da üretime kazandırınca üretim katlanacak. Bunun alımını biz yapacağız. Özel sektörden de almak için sıraya girenler var." ifadesini kullandı.

Daha önce paketleme tesisi de yaptıklarını hatırlatan Güler, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızla birlikte olacağız. Orada da Akkuş'un fasulyesini anlatacağım. Bu iş biraz da tanıtım ile oluyor. Gerçekten dünyanın en iyi fasulyesi. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret almak için çalışmalar yapılıyor. Bu sayede artık dünya da tanımış olacak." diye konuştu.

Konuşmların ardından, kendine has tadı, aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olmasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2010'da coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen fasulye için tohumlar toprakla buluşturuldu.

Törene Akkuş Kaymakamı Ahmet Tokaç, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Hilmi Güler Akkuş Ordu Tarım Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Belediyenin harabe fırınında sağlıksız ekmek üretimi! Kapısına kilit vuruldu

Belediyenin harabe fırınında sağlıksız ekmek üretimi! Kapısına kilit vuruldu

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title