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AKİB Temmuz Ayında 1,32 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, temmuzda 1,32 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Doğan, yazılı açıklamasında, birliklerinin geçen yılın aynı dönemine göre dış satımda yüzde 17 artış gösterdiğini belirtti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, temmuzda 1,32 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Doğan, yazılı açıklamasında, birliklerinin geçen yılın aynı dönemine göre dış satımda yüzde 17 artış gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin temmuzdaki ihracatına AKİB olarak yüzde 6,9 katkı sağladıklarını ifade eden Doğan, "AKİB, temmuz ayında 1,32 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Temmuzda en yüksek ihracat değerlerine demir-çelik, kimya ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ulaştık. Demir-çelikte yüzde 79, hayvansal gıdada yüzde 75 oranında ihracatımızı artırdık. Hazır giyimde bu oran yüzde 21, mobilyada yüzde 9, yaş meyve sebzede yüzde 5, kimyada yüzde 2 oranında yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayında en yüksek değerlere Mısır, Irak ve Hollanda pazarlarında ulaştıklarını vurgulayan Doğan, birliklerinin 27 bini aşkın üyesiyle "İhracatla Yükselen Türkiye" vizyonuna güçlü desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Fatih Doğan Akdeniz İhracat İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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