Akdeniz Belediyesi, çiftçilere verimli gübre kullanımı semineri başlatıyor - Haberler

BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - Akdeniz Belediyesi; ilçe sınırlarında üretim yapan çiftçilere sağladığı ücretsiz gübre desteğinden sonra gübrenin zamanında, verimli ve etkin kullanım yöntemlerinin anlatılacağı bilinçlendirme seminerleri başlatıyor.

Akdeniz'de tarımsal üretime ve kalkınmaya destek vermek amacıyla yerel çiftçilere ücretsiz gübre desteği verilmesini kararlaştıran Akdeniz Belediyesi, bu kez de gübre desteği sağlanacak üreticilere, verimli ve etkin gübre kullanım yöntemleri ve bilinçli gübre kullanımının üretimi nasıl arttırdığının uzmanlarca anlatılacağı bilinçlendirme semineri düzenliyor.

Uzmanlar, yerel üreticilere sunum yapacak

Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün düzenlediği ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Mühendisleri Rasim Arslan ile Ali Yılmaz'ın üreticilere vereceği seminerler dizisinin ilki, yarın Esenli Mahallesi muhtarlığında düzenlenecek. Seminerlerin ikincisi de yoğun tarımsal üretimin yapıldığı Adanalıoğu Mahallesinde 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü organize edilecek. Mahalleli birçok üreticinin katılımının beklendiği seminere, tüm yöre çiftçileri de davet edildi.

Akdeniz Belediye Meclisinin, geçen mart ayında düzenlediği toplantıda, üst sınırı toplamda 500 bin TL olmak üzere Akdenizli çiftçilere gübre yardımı yapılması, meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlanmıştı. Kararı değerlendiren Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kırsal mahalle statüsünde olması, ÇKS belgesi bulunması, tarım dışı geliri olmaması gibi belli kriterler üzerinden çiftçilerimiz belediyemize başvuruda bulunabilir. Seralar hariç, üst sınırı 5 dönüm ve altı arazi sahiplerine verilmek üzere belediyemizce üst sınırı toplamda 500 bin TL olmak üzere meclisimizde gübre yardımı yapılmasının kabulüne karar verildi. Çiftçilerimiz ile ilgili alınan bu önemli karar nedeniyle tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" demişti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi