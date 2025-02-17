Akbank, CDP'den 'A' Notu Alarak Sürdürülebilirlikte Liderlik Statüsü Kazandı

Akbank, dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformlarından CDP'nin 'İklim Değişikliği' ve 'Su Güvenliği' kategorilerinde en yüksek derece olan 'A' notuyla liderlik statüsü kazandı.

Akbank, CDP (Carbon Disclosure Project) tarafından, 'İklim Değişikliği' ve 'Su Güvenliği' kategorilerinde 'A' notu aldı. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CDP tarafından raporlanan her iki kategoride de küresel liderler arasında gösterilmekten gurur duyuyoruz. Bu önemli başarının, Akbank'ın sürdürülebilirlik stratejisine bağlılığını bir kez daha teyit ettiğine inanıyoruz. Banka olarak düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeye, çevresel ve sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda finans sektöründe dönüşüme öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

Küresel ölçekte en itibarlı çevresel değerlendirme platformlarından biri olarak kabul edilen CDP, kurumların çevresel etkilerini yönetme, riskleri azaltma ve sürdürülebilir çözümler üretme konusundaki performanslarını değerlendiriyor. Akbank, 2010 yılından beri CDP raporlaması yaparak iklim değişikliğiyle mücadele ve su yönetimi alanlarındaki stratejik taahhütlerini şeffaf bir şekilde paylaşıyor. - İSTANBUL